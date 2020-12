Rheinbergs letzter Stadtdirektor ist gestorben : Trauer um Ulrich Springorum

Ulrich Springorum Foto: Familie Springorum

Rheinberg-Budberg Der ehemalige Rheinberger Stadtdirektor Ulrich Springorum ist überraschend im Alter von 75 Jahren gestorben. Er leitete die Stadtverwaltung von 1986 bis 1994. Danach wirkte er noch in Mali und Georgien.

Seine pfälzische Herkunft konnte und wollte Ulrich Springorum nie verbergen, den für die Region typischen Zungenschlag legte er niemals ganz ab. 1945 wurde er in Halberstadt in Sachsen-Anhalt geboren, seine Heimat wurde und blieb aber die kleine Kreisstadt Kusel in Rheinland-Pfalz. Zeit seines Lebens hielt er Kontakte dorthin. Nach Abitur und Bundeswehrzeit studierte er Rechtswissenschaften in Marburg und Kiel. Dann promovierte er: nicht in Jura, sondern in Verwaltungswissenschaften. Ulrich Springorum war Verwaltungsmann mit Leib und Seele.

Nach ersten beruflichen Stationen in Mainz und Altenkirchen zog es ihn 1986 an den Niederrhein: Er wurde Stadtdirektor in Rheinberg und blieb dies eine Amtszeit – acht Jahre lang. Er war der letzte Rheinberger Stadtdirektor. Sein Nachfolger als Verwaltungschef wurde 1994 der ebenfalls in diesem Jahr verstorbene Klaus Bechstein, der erste hauptamtliche Bürgermeister der Stadt. Als Springorum ins Amt kam, war Bechstein bereits zwei Jahre ehrenamtlicher Bürgermeister.

Als Tandem lenkten diese beiden Männer die Geschicke der Stadt. Nicht gerade in enger Freundschaft verbunden, aber in gegenseitigem Respekt füreinander und dem gleichen Ziel folgend: nämlich dem Wohle der Stadt Rheinberg und ihrer Bürger zu dienen. Wie Bechstein lebte auch Springorum privat in Budberg, mit Ehefrau Ingrid sowie den Töchtern Claudia und Annette und dem Sohn Alexander. Inzwischen gehören auch sechs Enkelkinder zur Familie. Nach einem bewegten Berufsleben war ihm die Familie wichtiger denn je.

Nach seiner Zeit als Stadtdirektor setzte Springorum sich noch nicht zur Ruhe. Für die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) ging er zunächst nach Mali, später nach Georgien, in beiden Fällen für mehrere Jahre. Seine Aufgabe dort: Er sollte eine Kommunalverwaltung aufbauen. Einmal hatte er eine Delegation von Bürgermeistern aus Mali, darunter auch der erste Bürger von Timbuktu, zu Gast in Deutschland und besuchte mit ihnen eine Rheinberger Ratssitzung. Später ließ er sich als Anwalt nieder und war als Berater tätig, so etwa für Einrichtungen in Mauretanien und Mazedonien.

Sein Vater habe sich als Jurist mehr für „gerecht“ eingesetzt als für „Recht“ allein, sagt sein Sohn Alexander. Und er habe gern zugunsten anderer verzichtet – niemals aber auf eine gute Pointe. Er hatte Humor. Er war ein Mann mit Überzeugungen und einem demokratischen Werteverständnis. Springorum, der auch Präsident des Rotary-Clubs Kamp-Lintfort war, reiste leidenschaftlich gern. Vor wenigen Jahren gelang es ihm, nach Nordkorea zu kommen.

Am vergangenen Wochenende nun ist Ulrich Springorum überraschend gestorben. Nach einem fröhlichen Abend, den er zusammen mit seiner Frau bei Freunden in der Nachbarschaft verbracht hatte. Er wurde 75 Jahre alt. Beigesetzt wird er am Freitag, 18. Dezember, um 13 Uhr auf dem Friedhof in Budberg.