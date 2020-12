Kirche in Alpen : Run auf die Tickets für Gottesdienste an Weihnachten

Alpen Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen ist der Besuch von Gottesdiensten stark begrenzt. Die Kartennachfrage für Weihnachten in den Kirchen von St. Ulrich war enorm.

Die Klage über leere Kirchen gilt für die Gottesdienste der Pfarrgemeinde St. Ulrich nicht – an Weihnachten schon gar nicht, beziehungsweise nur bedingt durch Corona. Denn die Schutzvorkehrungen gegen die Verbreitung des Virus lassen auch an Weihnachten nur eine beschränkte Anzahl an Gläubigen zu. Die Plätze für die Gottesdienste waren am Donnerstagabend, als um 18 Uhr die Telefone geschaltet waren, binnen kürzester Zeit weg, Restkontigente wurden am Freitagmorgen vergeben.

„Die Telefone haben nicht stillgestanden“, postete Pfarrer Dietmar Heshe noch am Abend auf der Facebookseite von St. Ulrich. Der Andrang war gewaltig, viele landeten in der Warteschleife, kamen einfach nicht durch, weil alle fünf Leitungen belegt waren. Wer durchdrang, musste bisweilen auf eine andere Kirche ausweichen, weil in der Heimatkirche alle Karten vergeben waren, manche gingen ganz leer aus. Es habe schon die ein oder andere Enttäuschung gegeben, hieß es aus der Gemeinde. „Aber das Verständnis für die besondere Situation überwog“, berichtet jemand, der mit am Telefon gesessen hat.

Das Interesse sei nicht auf eine Bevölkerungsgruppe beschränkt gewesen, Nachfragen kamen sowohl von Älteren als auch von jungen Familien. Die Tickets würden gerade gedruckt und gingen in den nächsten Tagen raus, hieß es aus dem Pfarrbüro. Sie muss man zu den Gottesdiensten mitbringen und sie den Ordnungskräften am Eingang aushändigen, um Einlass in die Kirche zu bekommen. Der Weg zu den Plätzen wird gewiesen. In St. Ulrich sind 80 Besucher erlaubt, in St. Peter Büderich 69, in St. Walburgis Menzelen 37, in St. Mariä Himmelfahrt Ginderich 35, in St. Nikolaus Veen 28 sowie in St. Vinzenz Bönninghardt nur 16. Die Kirchen öffnen an den Feiertagen eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn. Im Familienverbund darf man zusammen sitzen, ansonsten gilt das Abstandsgebot.