Weihnachtsdeko in Rheinberg : Licht am Borther Weihnachtshaus

Andreas Horsch hat seinen Garten am Finkensteg in Borth üppig beleuchtet. Foto: Andreas Horsch

Borth Die Weihnachtsmärkte fallen in diesem Jahr aus, aber in Borth gibt es einen schönen Weihnachtsgarten. Andreas Horsch hat – mit viel Unterstützung von Familie und Nachbarn – sein Haus am Finkensteg zu einem leuchtenden Anziehungspunkt gemacht.