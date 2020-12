Kostenpflichtiger Inhalt: Thema im Rheinberger Schulausschuss : Stadt will höhere Beiträge für Betreuung

Das Foto entstand bei einer Veranstaltung der Offenen Ganztagsschule in Orsoy. Foto: OGS

Rheinberg Streitpunkt in Rheinberg ist, dass auch Eltern mit einem Jahreseinkommen von maximal 20.000 Euro für ihre Kinder, die in die Offene Ganztagsbetreuung der Schulen gehen, bezahlen sollen. Die SPD kündigt an, dagegen zu stimmen.