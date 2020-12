Kostenpflichtiger Inhalt: Themenwoche Einzelhandel und Gastronomie : Händler sind auf den Ansturm vorbereitet

Mira Kusenberg, Inhaberin des Rheinberger Edeka-Marktes, kontrolliert den Warenbestand und bestellt bei Bedarf sofort nach. Foto: Armin Fischer (arfi )/Armin Fischer ( arfi )

Rheinberg Supermärkte wie Edeka Kusenberg in Rheinberg und der Rewe-Markt Karlen in Xanten treffen Vorkehrungen für das Weihnachtsgeschäft. So wird sehr genau darauf geachtet, dass sich nicht mehr Kunden in den Märkten aufhalten als erlaubt.