Konzert in Ossenberg : Brillante Tiefen-Musik in historischen Gemäuern

Brillante Tiefen-Musik in historischen Gemäuern

Konzert in Ossenberg

Lea Brückner und Roman Salyutov spielten in Ossenberg. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Mit Werken von Beethoven bis Grieg faszinierten Lea Brückner und Roman Salyutov die Anwesenden im Ossenberger Schloss. Die junge Violinistin meisterte die Herausforderungen der Stücke mit meisterhafter Leichtigkeit.

In Zusammenarbeit mit dem Kevelaerer Verein „Wirksam“ kamen die Violinistin Lea Brückner und der Pianist Roman Salyutov zum ersten ihrer drei Konzerte im Rahmen der „MuziekBiennale“ in die Remise des Schlosses Ossenberg. Coronabedingt war die Teilnehmerzahl auf knapp dreißig Personen begrenzt. Die Musiker hatten das Programm unter den Titel „Tiefenbegegnungen in historischen Gemäuern“ gestellt – und präsentierten ein vielfältiges Programm.