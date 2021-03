Kostenpflichtiger Inhalt: Geigerin aus Straelen : „Gegen die Klimakrise gibt es keine Impfung“

Lea Brückner möchte mit Musik für nachhaltiges Handeln werben. Foto: Johannes Lunenburg

Interview Straelen Die 23-jährige Lea Brückner spricht über ihr neues Projekt „Music for our planet“. Künstler aus aller Welt wollen ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit setzen. Am 19. März erfolgt online der Startschuss.