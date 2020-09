Bürgerzentrum Alpsray : Quizgott stellt sein Buch in Alpsray vor

Quizgott stellt sein Buch in Alpsray vor

Moderator Sebastian Jacoby (links) stellte sein Buch „So werden Sie zum Quizgott!“ jetzt im To Hoop im Bürgerzentrum Alpsray vor. Rechts To-Hoop-Pächter Sami Durak. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Sebastian Jacoby, Ratefuchs aus der ARD-Show „Gefragt – Gejagt“ und regelmäßiger Moderator des Kneipenquiz’ im To Hoop, ist unter die Schriftsteller gegangen. Auf 160 Seiten gibt der Wahl-Duisburger Tipps für Quiz-Fans.

Er nennt sich Quizgott und ist Curling-Europameister – zwei Dinge, die auf den ersten Blick wenig gemeinsam haben. Sebastian Jacoby, der als Quiz-Jäger wöchentlich in der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“ auftritt, vereint die beiden Talente aber und sagt, Curling sei „wie Schach auf dem Eis“. Und aufs Glatteis führe er seine Gegner beim Raten auch gerne.

Auch im To Hoop im Bürgerzentrum Alpsray ist Jacoby regelmäßig zu Gast. Er leitet dort einmal im Monat das Kneipenquiz. Im Biergarten des To Hoop war der Quizmaster jetzt zu Gast, um sein neues Buch vorzustellen. Während er wartete, waren einige Quizbegeisterte noch auf dem Weg dorthin. Entweder auf dem Fahrrad oder zu Fuß, viele kamen aus der selben Richtung und fuhren die lange Alpsrayer Straße entlang über die A 57 Richtung Westen – wie bei einer Pilgerwanderung. Ihr Ziel war das Kneipenquiz mit dem Quizgott höchstpersönlich.

Kneipenquiz Einmal im Monat findet das Kneipenquiz mit Sebastian Jacoby im To Hoop statt. Bis zu sechs Personen können dabei pro Team raten. Startgebühr: vier Euro pro Person.

Für den Wahl-Duisburger, der ursprünglich aus dem Oberstdorfer Allgäu stammt und beim Duisburger Stahlkonzern Thyssen-Krupp als Controller arbeitet, hat das Quizzen selbst in einer Kneipe angefangen. Mit Freunden besuchte er kurz vor dem Abitur ein Quiz in einem Irish Pub in Oberstdorf, das 1996 gerade erst eröffnet hatte, und bekam dabei „erstmal richtig einen drauf“. Bald merkte er aber, dass die Fragen des Quizmasters ihm zu langweilig wurden und entschied, das Quiz zukünftig selbst zu gestalten.