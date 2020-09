Unternehmen in Rheinberg : 35 Amazon-Lkw können im Gewerbegebiet parken

Rheinberg Das Logistikunternehmen Amazon will ab Oktober das Gelände des alten Coca-Cola-Standortes im Gewerbegbiet Nordring in Rheinberg als Parkplatz für Lkw nutzen, um die Verkehrssituation auf der Straße Minkeldonk zu verbessern.

Amazon-Standortleiter Markus Neumayer teilte mit, dass es Amazon sehr am Herzen liege, ein guter Nachbar in Rheinberg zu sein und weiterhin konstruktiv mit der Stadtverwaltung zusammenzuarbeiten. Amazon fühle sich in der Stadt zu Hause und auch ein großer Teil der derzeit 2000 beschäftigten Mitarbeiter stammt aus Rheinberg und Umgebung.

Bürgermeister Frank Tatzel lobte die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Er verwies darauf, dass Amazon in Rheinberg Gewerbesteuereinnahmen im mittleren sechsstelligen Bereich zahle und dass dies für den städtischen Haushalt ein enorm wichtiger Posten. Damit bezog sich der Bürgermeister auf eine Aussage des Europa-Parlamentariers Sven Giegold, der in Rheinberg gesagt hatte, er arbeite daran, dass Amazon in Deutschland Steuern zahle. Amazon wird seit langem vorgeworfen, in Deutschland nur einen geringen Steuersatz zu zahlen.