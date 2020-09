Muziek-Biennale :  Junges Duo spielt Klassik im Ossenberger Schloss

Ossenberg Am Freitag, 25, September, gastiert das junge Duo Lea Brückner (Violine) und Roman Salyutov (Piano) in der Remise des Ossenberger Schlosses. Karten dafür kann man online bestellen.

„Tiefen“ ist das Motto der Konzertzreihe der Muziek-Biennale des Kulturraums Niederrhein. Ein Konzert findet am Freitag, 25. September, 19.30 Uhr, im Schloss Ossenberg an der Schloßstraße statt. An diesem Abend wird das Duo Lea Brückner (Violine) und Roman Salyutov (Piano) in der Schlossremise auftreten. Der Abend ist mit „Tiefenbegegnungen in historischen Gemäuern“ überschrieben. Auf dem Programm stehen Werke von Beethoven, Brahms, Wieniawski, Gershwin, Ravel und Grieg.