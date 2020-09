Kulturinitiative Schwarzer Adler : Beethoven-Musik-Comedy im Adler

Michael Sens als Ludwig van Beethoven – am Sonntag live zu erleben. Foto: Veranstalter

Rheinberg-Vierbaum Die Kulturinitiative Schwarzer Adler hat am Sonntag, 27. September, ab 20 Uhr den Musik-Comedy-Künstler Michael Sens mit seinem Programm „Unerhört Beethoven“ zu Gast im Vierbaumer Lokal.

Der vielseitige Kabarettist feiert eine Party zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven, einen der größten Komponisten aller Zeiten. Mit sinnreichem, unwiderstehlich tiefgehendem Humor, musikalischer Virtuosität an Klavier, Violine und Gitarre, bemerkenswerten Gesangsleistungen aller Musikstile und unglaublicher Kunst der Wortbeherrschung überrascht er nicht nur die Sinne seines Publikums, sondern er erweckt auch den großen Meister wieder zum Leben und gibt ihm die Möglichkeit, wieder zu denken, zu sprechen, zu lachen und – was für den Komponist am Wichtigsten ist – gut zu hören.