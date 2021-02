Telekom-Netz in Alpen : Telefon-Problem vor der Lösung

Heinz-Hermann van Leuck hatte in der vorigen Woche auf die massive Störung in Menzelen aufmerksam gemacht. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Menzelen Die Telekom hat das defekte Kabel auf der Baustelle des Baustoffzentrums Swertz entdeckt. Am Mittwoch sei der Schaden wohl behoben und die 30 betroffenen Kunden wieder am Netz.

Die Telekom hat den Fehler gefunden, durch den im Bereich Wiesenstraße Kostenpflichtiger Inhalt rund 30 Kunden seit Anfang des Monats ohne Festnetzanschluss und Internet sind. Das beschädigte Kabel, in das Wasser eingedrungen ist, liegt in der Nähe des Multifunktionsgehäuses in der Bönninger Straße 102 (Bauzentrum Swertz), hat die Telekom am Dienstag mitgeteilt. „Wir haben am Dienstagmorgen die Genehmigung für die notwendigen Instandsetzungsarbeiten erhalten, die auch bereits laufen“, so ein Telekom-Sprecher. Die Techniker seien zuversichtlich, die Störung spätestens im Laufe des Mittwochs beheben zu können.