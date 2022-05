Anschlüsse für Radevormwald : Telekom startet mit Glasfaserausbau

Radevormwald An der Weststraße haben in dieser Woche die Arbeiten im Stadtgebiet begonnen. Vertreter des Unternehmens und der Verwaltung kamen zum symbolischen Spatenstich.

Ohne schnelles Internet geht heute kaum noch etwas. Der Ausbau des Glasfasernetzes in Radevormwald ist seit Jahren ein wichtiges Thema in der Lokalpolitik. Nun hat die Telekom damit begonnen, das Netz in der Stadt weiter auszubauen. In diesem Jahr sollen 1500 Anschlüsse mit bis zu einem 1 Gigabit pro Sekunde umgesetzt werden, für das kommende Jahr sind weiter 5400 geplant. Unternehmen und Verwaltung luden anlässlich des Starts der Arbeiten zu einem Pressetermin an die Weststraße ein, dort haben die Arbeiten begonnen. Die Telekom arbeitet bei diesem Vorhaben im Auftrag der Glasfaser Plus, einem gemeinsamen Unternehmen mit IFM Investor, einem australischen Fondsverwalter. Jürgen Koch, Regionalmanager der Deutschen Telekom, war eigens nach Radevormwald gekommen und griff mit Vertretern der Stadtspitze symbolträchtig zum Spaten. Ebenfalls dabei war Mareike Klein, die neue Breitbandkoordinatorin der Stadt. „Die ersten Kunden werden schon in vier Monaten den Anschluss nutzen können“, stellt Koch in Aussicht. Elf neue Verteilerkästen werden im Stadtgebiet aufgestellt. Die Erdarbeiten zum Verlegen der Glasfaserkabel würden möglichst so durchgeführt, dass die Anwohner keine Unbequemlichkeiten haben. „Ganz ohne Beeinträchtigungen wird es allerdings nicht gehen“, meint Koch. Er verweist darauf, dass der Anschluss kostenfrei gelegt wird, wenn Kunden einen Tarif abschließen und eine Genehmigung erteilen. Am Mittwoch, 8. Juni, können interessierte Bürgerinnen und Bürger an einer digitalen Infoveranstaltung teilnehmen, die um 18 Uhr beginnt. Die Einwahl ist möglich unter www.telekom.de/glasfaser-events. Die Maßnahme ist aber nicht zu verwechseln mit den Bestrebungen der Stadt, die „weißen Flecken“ in den Außenbereichen mit schnellem Internet zu versorgen.