Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Masken aus DRK-Automaten sind ab sofort günstiger

Kreis Wesel Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes hat die Preise für FFP2- sowie Mund-Nasen-Schutz-Masken in seinen 15 kreisweit aufgestellten Automaten reduziert. Die Nachfrage ist laut DRK groß.

So koste ein Zehner-Set von FFP2-Masken nun 16 Euro, das Dreier-Set liege bei sechs Euro, so die Rotkreuzler. Eine einzelne FFP2-Maske koste im Automaten 2,50 Euro. Ein waschbarer Mundschutz für Erwachsene und Kinder (für den privaten Gebrauch) koste einen Euro. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Idee, Masken am Automaten anzubieten, so gut in der Bevölkerung angekommen ist“, berichtet Andreas Bußmann, Vorsitzender des Vorstands des DRK-Kreisverbands Niederrhein. „Da die FFP2-Masken regelmäßig ersetzt werden müssen, kommt diese Preissenkung allen Nutzern unmittelbar zu Gute.“