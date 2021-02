Naturschutz in Alpen : Zwei neue für einen gefällten Baum

Naturschutz in Alpen

Diese Bäume hinterm alten Gerätehaus in Alpen sollen möglichst gerettet werden, sind aber wohl Anlass, mal über die Baumschutzsatzung zu sprechen. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Alpen Die Baumschutzsatzung in Alpen sei in Zeiten des Klimawandels nicht mehr zeitgemäß, finden die Grünen. Sie verlangen nach schärferen Regeln.

Die Grünen fordern die Aktualisierung der Baumschutzsatzung der Gemeinde Alpen. Die 1995 erlassene und zuletzt 2001 angepasste Satzung sei „in die Jahre gekommen“, heißt es in einem Antrag von Grünen-Fraktionschef Peter Nienhaus. Seit der letzten Änderung vor 30 Jahren habe sich der Klimawandel verstärkt, so dass Änderungen in der Satzung notwendig geworden seien. Insbesondere geringe Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen, die nicht mehr den aktuellen Werten der Bäume entsprächen, führten mit dazu, dass bis Anfang März viele Bäume und Sträucher beschnitten oder gefällt würden.