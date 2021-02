Corona-Impfungen im Kreis Wesel : Xantens VdK kritisiert Nein zu zweitem Impfzentrum

Das Impfzentrum in Wesel (Archiv). Foto: Fritz Schubert

Xanten Der Kreis Wesel hatte sich für ein zweites Impfzentrum eingesetzt, aber die Landesregierung lehnt das ab. Der Xantener VdK kritisiert diese Entscheidung. Menschen würden dadurch vor „unzumutbare Belastungen“ gestellt, erklärt der Sozialverband.

Der Sozialverband VdK in Xanten hat enttäuscht darauf reagiert, dass sich die NRW-Landesregierung gegen ein zweites Impfzentrum im Kreis Wesel ausgesprochen hat. Gerade für ältere Menschen werde mit dieser Entscheidung eine weitere Hürde aufgebaut, kritisierte der Xantener VdK-Vorsitzende Volker Markus.

Je größer die Entfernung vom Wohnort zum Impfzentrum in Wesel sei, umso schwieriger sei die Anreise. Daran würden auch Rabatte für Taxifahrten nichts ändern. „Wir haben es bei der aktuellen Impfgruppe mit vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu tun, die nicht nur in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sondern auch mit Menschen, die sich eine Taxifahrt nach Wesel oft gar nicht leisten können“, erklärte Markus. Personen, die keine Familienmitglieder oder Freunde im unmittelbaren Umfeld hätten, seien angesichts der schlechten Verbindungen im öffentlichen Nahverkehr gerade in den ländlichen Bereichen des Kreises „vor unzumutbare Belastungen“ gestellt. Die Politik mache es sich einfach, wenn sie immer mehr Aufgaben auf das Ehrenamt abschiebe, kritisierte der Xantener VdK-Vorsitzende.