In der Wekstatt für Malerei in Ossenberg : Neuer Malkurs bei Kiki Dietz beginnt am Freitag

Die Malerin Kiki Dietz betreibt seit einigen Jahren ein eigenes Atelier an der Kirchstraße in Ossenberg. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Rheinberg Die Ossenberger Künstlerin Kiki Dietz bietet in ihrer Werkstatt für Malerei an der Kirchstraße 29a in Ossenberg einen neuen Malkurs an, der viermal freitagvormittags laufen soll, jeweils von 10 bis 13 Uhr. Beginn ist bereits am 11. Februar, Interessenten können aber auch später einsteigen.

Es geht darum, eigene Bilder zu malen, gegenständlich oder abstrakt, aber auch etwas über den Aufbau und die Planung eines Bildes zu erfahren. Auch Gegenständliches richtig zu sehen und dann entsprechend auf Papier bringen zu können, soll Thema in diesem Malkurs sein. „Ich biete eine individuelle Betreuung je nach persönlichem Kenntnisstand“, sagt Kiki Dietz. „Daher sind alle Kurse bei mir für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.“

Anmelden kann man sich bei Kiki Dietz über die E-Mail-Adresse me@kikidietz.de oder unter der Mobilnummer 0176 99997171. Die Malerin ist auch per WhatsApp erreichbar. Verbindlich buchen kann man per Vorkasse.

(up)