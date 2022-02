Straßenverkehr in Rheinberg : Schlechte Karten für Tempo-Limit in Alt-Vierbaum

In Alt-Vierbaum sollten wie hier Tempobegrenzungsschilder aufgestellt werden, aber danach sieht es derzeit nicht aus. Foto: Klatt

In den Feldern von Alt-Vierbaum wird mitunter ganz schön gekachelt. Darüber wurde in der Politik schon mehrfach gesprochen und überlegt, was man gegen die Raserei tun kann. Man könnte Ortstafeln aufstellen und Geschwindigkeitsbegrenzungen veranlassen. Es kam letztlich zu einer Anhörung, an der Polizei, die Stadt als Straßenbaulastträger und die auf Anregung des Ausschusses beteiligte Aufsichtsbehörde (der Kreis Wesel) teilnahmen. Sie lehnten die Vorschläge ab. Weil die Politik nicht locker ließ, wurde im vergangenen Sommer der Städte- und Gemeindebund als neutrale Instanz eingeschaltet. Nachdem es zunächst Antworten allgemeiner und wenig konkreter Art gab, meldete sich im September 2021 die Referentin für Wirtschaft und Verkehr des Städte- und Gemeindebundes NRW. Aber auch sie konnte die Wünsche der Rheinberger nicht erfüllen Somit bleibt es vorerst bei der Entscheidung, keine Ortstafeln und auch keine Verkehrszeichen zur Geschwindigkeitsbegrenzung anzuordnen.

Bei den Ortsterminen sei aber auch auf eine zusätzliche Beschilderung in den Kurven von Langackerstraße und Vierbaumer Weg hingewiesen worden. Dazu fehlt noch eine Entscheidung der Straßenverkehrsbehörde, wenn dieser die Polizei und das Tiefbauamt hinzugezogen hat. Kurios ist die Situation auf der Baerler Straße in Höhe der Bergstraße. Dort muss noch geprüft werden, da die Bergstraße zurzeit eine innerörtliche Straße ist. Jonny Strey, Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung, sagte im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität, dass die Stadt die Bergstraße bisher als außerörtlich betrachtet habe, was richtig sei. Das Ortseingangsschild stehe aber so, dass sie rechtlich als innerörtlich angesehen werden müsse. Werde das Schild nun versetzt, ergebe sich eine kuriose Situation. Strey: „Bleibt es wo es ist, bleibt Tempo 50. Wird es hinter die Bergstraße versetzt, gilt Tempo 100.“ Und zwar genau da, wo langsamer gefahren werden soll.

(up)