K+S-Salzbergwerk in Rheinberg : Richtfest fürs neue Grubenwehrhaus

Rheinberg-Borth Salzbergwerk-Betreiber K+S investiert zwei Millionen Euro ins Borther Werk. Mit dem Neubau geht eine personelle Aufstockung der Grubenwehr von 22 auf 38 Mitglieder einher.

Das Salzbergwerk von K+S in Borth bekommt bald eine neue Station für die Grubenwehr. Auf der Grünfläche gegenüber dem Verwaltungsgebäude des Bergwerks entsteht derzeit ein Neubau, in den das Unternehmen rund zwei Millionen Euro investiert. Jetzt wurde bereits Richtfest gefeiert – aufgrund der pandemischen Lage in einem sehr kleinen und überschaubaren Rahmen, wie das Unternehmen mitteilt.

In den Neubau werden die Grubenwehr und der Medizinische Dienst von Steinsalzbergwerk und Saline Borth einziehen, die bislang im Kauengebäude untergebracht sind. Die Bauarbeiten für das einstöckige Gebäude haben im Spätsommer 2021 begonnen. Nachdem jetzt die Arbeiten für den Rohbau abgeschlossen sind, soll die neue Grubenwehrstation bis zum Sommer in Betrieb genommen werden. „Mit dem Neubau investieren wir in die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Werkleiter Stefan Weber. Das sei zugleich ein wichtiges Zeichen für die Zukunft des Standorts, an dem noch lange Bergbau betrieben werden soll.