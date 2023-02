Chris Koch und Svenja II. Boore-Sänger liebt Karnevalsprinzessin aus Goch

„Wir sehen uns zurzeit nicht so oft, das stimmt schon“, bekennt Chris Koch. Bevor die heiße Phase mit Gigs rund um die Uhr beginnt, hatte die Band am Dienstag ihren letzten freien Tag. Zeit für die Liebe, könnte man meinen. Aber doch nicht bei echten Narren. Koch wollte seine Freundin mal so richtig überraschen und hat die komplette Gocher Prinzengarde mitsamt Funken und Musikern zu sich nach Hause eingeladen. Eingeweiht waren lediglich die Mutter seiner Freundin und Reisemarshall Christian Pennekamp.