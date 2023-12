Britische Medienberichte Queen setzte sich offenbar für Schutz von Prinz Harry ein

Die Auszüge aus dem Schreiben kamen in einer anderen juristischen Auseinandersetzung auf, die sich gegen den Verlag der Boulevardzeitung „Mail on Sunday“ richtet. Den Unterlagen zufolge will Harry schon in Sandringham im Januar 2020 angeboten haben, im Zweifel für Polizeischutz zu zahlen. Im Brief sei das nicht erwähnt, heißt es in den Unterlagen. Das Ministerium hatte das abgelehnt – ein Anwalt hatte darauf verwiesen, dass Polizeischutz nicht käuflich sei.