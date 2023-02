Ehemalige geben gute Noten Sekundarschule in Alpen erweist sich als gutes Sprungbrett

Das alles zeige, dass ein kleines System wie die Sekundarschule kein Nachteil, sondern sehr leistungsfähig sei und Absolventen die unterschiedlichsten Wege eröffne. Mit dieser Bilanz möchte die Lernstätte an der Fürst-Bentheim-Straße natürlich auch Eigenwerbung betreiben. Terschüren: „Wir wollen den Eltern gegenüber überzeugend darlegen, dass wir alle Schüler intensiv und fachgerecht so durch die Schulzeit begleiten, dass sie am Ende erfolgreich ihren Weg gehen können. Das muss sich in den Köpfen verankern.“