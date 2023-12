Karneval in Rheinberg Rhinberkse Jonges eröffnen Vorverkauf am Sonntag

Denn die ersten Veranstaltungen stehen früh im nächsten Jahr an. „Die erste Büttensitzung in der Stadthalle ist schon am 26. Januar“, beschreibt Matthias Plugge, der in der Session 2019/2020 Prinz war und jetzt erstmals als Präsident des Traditionsvereins in die heiße Phase des Karnevals geht. „Da müssen wir rechtzeitig die Werbetrommel rühren.“ Am besten schon vor Weihnachten – verbunden mit der Empfehlung, Eintrittskarten für Veranstaltungen der Rhinberkse Jonges als Präsente unter den Tannenbaum zu legen. Der Vorverkauf für die drei Büttensitzungen in der Stadthalle beginnt am Sonntag, 17. Dezember, um 11 Uhr, im Restaurant Zur Alten Apotheke am Großen Markt. Ab Montag, 18. Dezember, 9 Uhr sind die Karten dann wie gewohnt zu den Geschäftszeiten bei der Sparkasse am Niederrhein erhältlich. Die Preise für die Eintrittskarten liegen bei 17 Euro.