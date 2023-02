Diakonie in Rheinberg Anwältin für gute Arbeitsbedingungen

Die Diakonie hat eine neue Beratungsstelle in Rheinberg eingerichtet. Dabei kooperieren die Grafschafter Diakonie und die Diakonie im Kirchenkreis Dinslaken miteinander. Schwerpunkt der Beratungsstelle an der Buchenstraße 4-6 in der Reichelsiedlung ist das Thema Arbeit. „Unser Angebot ist für den gesamten Kreis Wesel“, sagte jetzt Alexandra Schwedtmann, Geschäftsführerin der Diakonie im Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken, die die Beratungsstelle gemeinsam mit Kai T. Garben, Geschäftsführer der Grafschafter Diakonie, vorgestellt hat. Beraten wird auch in Dinslaken, Wesel und Moers.