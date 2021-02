Einzelhandel in Alpen : Supermarkt in Menzelen kann im Rat nahe rücken

Menzelen Die rund 4000 Menschen in Menzelen warten schon lange, darauf, dass die Pläne für einen modernen Lebensmittelmarkt an der Bundesstraße Wirklichkeit werden. Nun könnte das Projekt im Rat einen entscheidenden Schritt nach vorn machen.

Der Alpener Rat kann am Donnerstag, 18. Februar, einen Meilenstein setzen, um den von vielen Leuten in Menzelen herbeigesehnten Edeka-Markt an der Ecke B 57/Neue Straße planerisch möglich zu machen. In der Sitzung steht der Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans auf dem Plan. Wird der gefasst, erhält die Verwaltung den Auftrag, schnell Rechtskraft herzustellen.