Aus Rheinbergs Geschichte : „Alte Dame“ mit 575 Jahren noch rüstig

Die evangelische Kirche in Wallach, die ursprünglich auf St. Antonius getauft war, bekommt zum 575-jährigen Bestehen neue Pforten. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Wallach Die Evangelische Kirchengemeinde Wallach-Ossenberg-Borth will das Jubiläum ihres Gotteshauses feiern. In der Corona-Pandemie aber ist so etwas kaum zu planen. Johannes Rütten hat die Geschichte der ursprünglich katholischen Kirche erforscht.

Die evangelische Kirche in Wallach hat eine bewegte Vergangenheit. In diesem Jahr wird die „alte Dame“, wie Pfarrerin Ulrike Thölke das Gotteshaus liebevoll bezeichnet, 575 Jahre alt. „Der Schlussstein stammt aus dem Jahr 1446“, informiert Thölke. Schon 2019 hatte die Gemeinde Wallach-Ossenberg-Borth (WOB) beschlossen: Das Jubiläum soll groß gefeiert werden.

Ein zentraler Festtag mit Gottesdienst war für den 13. Juni 2021 geplant, über das Jahr verteilt sollte es einzelne Veranstaltungen für Alt und Jung geben. Eigentlich. Doch dann kam die Corona-Pandemie und durchkreuzte alle Pläne. „Jetzt planen wir gerade mal auf Sicht“, berichtet die Pfarrerin. Zu groß sei die Unsicherheit, etwas zu organisieren, von dem man noch nicht einmal wisse, ob es überhaupt beziehungsweise in welchem Rahmen es stattfinden könne.

Info Kirche ist älter als die Gemeinde Gebäude Die Wallacher Dorfkirche stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist damit älter als die Evangelische Gemeinde. Personal Die erste evangelische Pfarrstelle wurde vermutlich 1603 eingerichtet. Dokumente Das älteste Kirchenbuch geht auf die Jahre 1650 bis 1657 zurück, weitere Aufzeichnungen sind ab dem Jahr 1675 erhalten. Damit ist das Borther Kirchenbuch rund 100 Jahre jünger als das Wallacher.

Dennoch soll die „alte Dame“, die den Namen Antoniuskirche trug, gefeiert und gewürdigt werden. So erhält die Kirche voraussichtlich noch im Jubiläumsjahr zwei neue Türen. Sowohl der Haupteingang als auch der Ausgang der Sakristei werden erneuert. Freie Hand hat die Gemeinde bei der Auswahl der Pforten allerdings nicht. Beide Türen werden in Absprache und nach Vorgaben der Denkmalbehörden gefertigt. Keine Modelle von der Stange – das kostet. „Wir hoffen auch auf Spenden“, sagt Ulrike Thölke.

Darüber hinaus soll die wechselvolle Geschichte der Wallacher Kirche näher beleuchtet werden. „Dafür konnten wir Johannes Rütten gewinnen“, freut sich Pfarrerin Thölke. Der Borther Heimatforscher und Hobbyhistoriker hatte schon bei früheren Recherchen höchst Wissenswertes und Kurioses über die alte Wallacher Kirche zusammengetragen. Dies will der 67-Jährige, kurzweilig zusammengefasst, in den WOB-Gemeindebriefen veröffentlichen.

In Wallach sei die Situation wirklich besonders pikant gewesen, erläutert der Borther. Die Antoniuskirche, um 1500 von Spellen „abgepfarrt“, wurde um 1603 von den Reformierten übernommen. „Doch etwa 100 Jahre nach der Reformation hatte die Kirchengemeinde nach wie vor einen katholischen Kirchmeister“, erzählt Rütten. Das sei dem damaligen evangelischen Pfarrer natürlich ein Dorn im Auge gewesen. Der habe sich auch bitter darüber beklagt, dass er einen katholischen Kirchmeister „erdulden“ müsse. Schließlich geht am Kirchmeister nichts vorbei. Der hat die Finanzen unter sich.

Doch nicht nur der Kirchmeister war dem alten Glauben angehörig. Zur damaligen Zeit ließen sich viele Bewohner der umliegenden Höfe – zumeist Katholiken – in der evangelischen Kirche beerdigen. Nicht unüblich in Regionen, in denen die Bevölkerung überwiegend katholisch, die Herrschaftshäuser aber reformiert waren, erläutert Rütten.

Der ist übrigens über die Familien- und Ahnenforschung zur Geschichtsforschung gekommen. „In der Grundschule musste mein Sohn einen Stammbaum malen“, erinnert sich der Ingenieur an die Anfänge seiner Forschung. Das habe ihn nicht mehr losgelassen. Zunächst habe er sich lediglich auf Spurensuche in die eigene Vergangenheit begeben, lange Tage in den Kirchenbüchern der Katholischen Kirchengemeinde St. Evermarus gestöbert. Dabei blieb es nicht. „Meine Recherchen gingen immer mehr in die Breite. Ich habe die Region, die Menschen und die Lebensumstände erforscht“, so Rütten.