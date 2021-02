Verbindung zwischen Sonsbeck und Veen : Sperrung zwischen Veen und Sonsbeck

Sonsbeck/Veen Straßen NRW beginnt ab Montag mit der Sanierung der L 460 zwischen Sonsbeck und Veen. Die Verbindung wird für die Arbeiten gesperrt. Der erste Bauabschnitt dauert bis Mitte April an, zwei weitere folgen.

Am Montag, 22. Februar, beginnen auf der L 460 (Sonsbecker Straße) in Höhe der K21 (Hammer Straße) Straßenbauarbeiten. Wie Straßen NRW am Mittwoch mitteilte, sollen auf der Straße zwischen Veen und Sonsbeck Kurven begradigt werden. Für die Arbeiten wird die L 460 zwischen Gossensdeich und Holländer Straße voll gesperrt. Über diese Strecke besteht dann keine Verbindung zwischen Veen und Sonsbeck. Der Verkehr in Richtung Veen wird ab Sonsbeck über die Hochstraße, Alpener Straße und Thorenstraße nach Veen umgeleitet. Die Umleitung von Veen nach Sonsbeck verläuft über die gleiche Strecke in umgekehrter Richtung. Anliegern wird laut Straßen NRW die Zufahrt zu ihren Grundstücken ermöglicht. Im Baustellenbereich gibt es keine Wendemöglichkeiten. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte April an. Im Anschluss erfolgt in zwei weiteren Bauabschnitten auf der L 460 (Weseler Straße/Sonsbecker Straße) eine Deckensanierung, eine Sanierung des vorhandenen Radweges und des bestehenden Kreisverkehres. Über die Bauabläufe will Straßen NRW rechtzeitig informieren.