Telekom in Alpen : Wieder online – aber Ärger über Telekom in Menzelen hält an

Alpen Seit zwei Wochen sind 30 Haushalte in Menzelen ohne Telefon und Internet. Das kaputte Kabel hätte die Telekom schon sofort finden können, wenn sie auf ihre Kunden gehört hätte, sagt Heinz-Hermann van Leuck.

Die Telekom hat die Instandsetzungsarbeiten der defekten Leitung in Menzelen „vor wenigen Minuten erfolgreich abgeschlossen“, meldete eine Sprecher am Mittwoch um 15.42 Uhr. „Die Kunden sind wieder am Netz.“ Doch die Kritik am Schadensmanagement der Telekom hält an. Der Glaube, dass die rund 30 Kunden, wie am Dienstag noch vom Anbieter in Aussicht gestellt (wir berichteten), am Mittwoch wieder ans Netz gehen würden, war bis zum Schluss nur schwach ausgeprägt.