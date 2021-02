Winter in Rheinberg : Mit dem Tauwetter werden auf Wegen Schäden sichtbar

Rheinberg Nachdem Schnee und Eis verschwunden sind, offenbaren sich Löcher im Asphalt. Häufig sind Gehwegplatten aus den Fugen. Die Stadt will schnell Abhilfe schaffen.

Nachdem die feste Schneedecke geschmolzen ist und den Asphalt wieder frei gegeben hat, erreichen die Stadt Rheinberg zahlreiche Nachrichten besorgter Bürgerinnen und Bürger, die darauf hinweisen, dass sich auf Gehwegen und Straßen Schäden zeigen. Dadurch sei die Nutzung nicht ungefährlich geworden. Den beklagenswerten Zustand vieler Wege und Straßen hätten auch DLB und Verwaltung in allen Ortsteilen festgestellt, heißt es aus dem Statdthaus. Es handele sich um die üblichen Folgen von Frostperioden. Am häufigsten seien hochstehende Gehweglatten, die durch das Eis, das sich darunter gebildet hatte, bis zu mehrere Zentimeter hochgedrückt wurden. Teilweise würden sich die Platten mit dem Tauwetter in die ursprüngliche Lage setzen, wobei sie danach nicht wieder fest liegen werden. In anderen Fällen könnten aber Stolperfallen bleiben. Die Stadt Rheinberg bittet um Umsicht und Vorsicht. Momentan würden im ganzen Stadtgebiet Kontrollen durchgeführt, um danach die Gefahrenquellen der Heftigkeit nach sowohl auf Geh- und Radwegen als auch auf Fahrbahnen schnellstmöglich beseitigen zu können. Durch die große Menge der Schäden sei aber nicht mit einer kurzfristigen Erledigung zu rechnen. Hierfür bittet die Verwaltung die Bevölkerung um Verständnis. Für die Beantwortung von Rückfragen steht der Fachbereich Tiefbau und Grünflächen unter der Rufnummer 02843 171-416 zur Verfügung.