Grevenbroich: Fotoausstellung Marylin Monroe

Neuss

Aus dem Blickwinkel verschiedener Fotografen wird ein ikonographischer Blick auf die Entstehung des Monroe-Bildes in der Villa Erckens geworfen. Die Ausstellung zeigt, beginnend mit den Fotografien von Tom Kelley von 1947, Arbeiten ihres Freundes Milton H. Greene und schließt mit dem "Last Sitting" von Bert Stern. Ihnen gelang es, Marilyn Monroes Körpersprache, Eleganz und Charme in den Bildern einzufangen. Sie stellen sie nicht als Objekt der Begierde dar, vielmehr geben sie ihr und ihrem Körper das Recht auf Selbstbehauptung zurück. Trotz perfekter Inszenierung tritt hier Norma Jean Baker in den Vordergrund - die Frau hinter der Ikone, die sichtlich Spaß an der selbstbestimmten Pose hatte. Öffnungszeiten: Freitag: 9 bis 13 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr.