Dein Kino: Seniorenkino mit neuem Angebot

Dormagen

Am Mittwoch, 6. Juni, zeigt das Seniorenkino Dormagen in "Dein Kino" im Dormacenter um 15 Uhr den Oskar-gekrönten Film "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Das zwischen Drama, Thriller und Komödie angesiedelte Werk erzählt die Geschichte von Mildred Hayes, deren Tochter vor Monaten ganz in der Nähe ihres Hauses ermordet wurde. Einlass zum Seniorenkino ist ab 14 Uhr. Wer mag, kann vor dem Film bei einer Tasse Kaffee klönen. Im Preis von sechs Euro sind Kaffee und Gebäck enthalten. Kuchen kostet 2,50 Euro Aufpreis. Senioren, die Begleitung brauchen, können sich an den Kulturbegleitdienst der Freiwilligen- Agentur Dormagen wenden. Weitere Informationen gibt es unter 02133 539220.