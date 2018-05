Duu-App : Mehr Freizeittipps für den Rhein-Kreis

Neuss Was bedeutet Duu? Duu steht für Düsseldorf und Umgebung und bietet Tipps für Ausflüge und Events in der Landeshauptstadt, im Rhein-Kreis, im Niederrhein, im Ruhrgebiet, im Bergischen sowie in Köln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Was steckt in Duu? Statt einfach alle Termine der Region aufzulisten, suchen die Autoren unserer Redaktion ausschließlich Veranstaltungen raus, die sie von Herzen empfehlen.

Wo gibt es Duu? Die Duu-App ist erhältlich im App- und im Play-Store. Einfach die Adresse rp-online.de/duu im Smartphone eingeben und schon ist das Herunterladen möglich.

(NGZ)