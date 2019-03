Basketball: Elephants sind trotz Niederlage froh

Grevenbroich Basketball-Regionalligist unterliegt Dorsten mit 71:77, hat aber Losglück im Pokal.

Wie immer hatte er im Vorfeld der Partie nichts dem Zufall überlassen: So lagen die Pokal-Lose in der bereits mehrfach mit Erfolg zum Einsatz gekommenen Glücksbox – einem umfunktionierten Nike-Schuhkarton. Und in der Kabine betätigte sich der 53-Jährige als gut gelaunter Entertainer. „Ich glaube, das war eine der lustigsten Ansprachen, die ich je gehalten habe.“ Selbst Farid Sadek, in der Öffentlichkeit nicht unbedingt als Frohnatur bekannt, habe herzhaft gelacht. Allerdings steckte hinter der vergnüglichen Einweisung Kalkül. Keine 48 Stunden nach dem Kraftakt im Pokal-Halbfinale gegen Ibbenbüren (99:84), „ein Spiel, in das wir alles reingelegt haben, was geht“, habe er seine Schützlinge unmöglich erneut in den emotionalen Ausnahmezustand versetzen können, erklärte der Chef-Motivator.