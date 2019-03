Handball: Handball: A-Jugend kann Endrunden-Ticket lösen

Dormagen Eigentlich ist es eine Pflichtaufgabe, wenn der Spitzenreiter zum Tabellenletzten reist, der in seinen bisherigen 17 Saisonspielen erst zwei Punkte eingefahren hat – durch einen Sieg beim Vorletzten.

Doch für die A-Jugend-Handballer des TSV Bayer Dormagen ist das Gastspiel bei Eintracht Hildesheim etwas Besonderes – so besonders, dass die Schützlinge von Trainer Jamal Naji bereits am Abend zuvor die Anreise antreten.

Und das nicht allein wegen der gäste-unfreundlichen Anwurfzeit von Sonntag 12 Uhr, zu der in der Volksbank-Arena an der Pappelallee Handball gespielt wird. Sondern auch, weil die Partie einen Meilenstein in der (fast) makellosen Saison des Bayer-Nachwuchses markieren könnte: Bei einem Sieg könnten die Dormagener angesichts von dann mindestens sieben Punkten Vorsprung auf die JSG Nettelstedt nicht mehr von einem der ersten beiden Tabellenplätze verdrängt werden – und hätten damit am viertletzten Spieltag bereits den Einzug in das Viertelfinale der Deutschen Meisterschaften sicher, das am 27./28. April und 4./5. Mai ausgetragen wird.