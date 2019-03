Floorball : Für die DJK ist die Saison jetzt schon der Hit

Die DJK Holzbüttgen startet in heimischer Stadtparkhalle in die Play-offs um die Deutsche Meisterschaft. Foto: Andreas Klüppelberg

Kaarst Mit den Play-off-Spielen gegen Wernigerode krönt der Floorball-Bundesligist eine großartige Spielzeit.

Ganz gleich, was im am Sonntag (16 Uhr, Stadtparkhalle) mit einem Heimspiel gegen die Red Devils Wernigerode beginnenden Play-off-Viertelfinale auch passieren wird, die erste Saison der DJK Holzbüttgen in der Floorball-Bundesliga ist schon jetzt ein Riesenerfolg: Im Deutschland-Pokal ging es bis unter die letzten Acht und nun darf der Neuling sogar um den Deutschen Meistertitel spielen. Eine atemberaubende Entwicklung, die die Schützlinge von Trainer Daniel Joest freilich nicht ins Taumeln bringt. So stellt der in der Abteilung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Philip Michaelis mit breiter Brust fest: „Wir sind vorbereitet und wissen, dass die Karten neu gemischt werden.“

Das ist ganz gut, schließlich gingen in dieser Saison bislang alle Pflichtspiel-Duelle mit dem Team aus Sachsen-Anhalt, das am vergangenen Wochenende im Pokal-Endspiel dem TV Lilienthal mit 5:8 unterlag, verloren: In der Liga gewannen die Teufel mit 9:4 und 4:3, im Cup-Wettbewerb sehr deutlich mit 12:2. Doch die kleine Misserfolgsserie ficht die Gastgeber nicht an. Michaelis verweist auf die bärenstarke Rückrunde des Neulings, der als Schlusslicht Weihnachten gefeiert hatte, sich dann aber noch auf Platz sechs schob und dabei sogar den Deutschen Meister UHC Sparkasse Weißenfels bezwang. Stürmer Benedikt Mix fasst die Lage vor Spiel eins der „Best-of-Three-Serie“ zusammen: „Wir sind total fokussiert, wissen um die Stärken des Gegners, kennen aber auch unsere eigenen Fähigkeiten.“