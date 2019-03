Judo: Khiyarov holt Bronze vor heimischer Kulisse

Rhein-Kreis Benedict Wolfsfeld gewinnt bei Westdeutschen Meisterschaften in Dormagen Titel in der Klasse bis 40 Kilogramm.

Die besten Judoka Nordrhein-Westfalens traten in Nievenheim an, unter ihnen Rinat Khyiarov. Vor heimischen Publikum startete er mit einem Sieg in das gut besuchte Turnier. Leon Cidam, der erste Gegner des Lokalmatadors, unterlag nach etwa einer Minute Kampfzeit durch zwei Wazirari-Wertungen. Im Viertelfinale stellte sich Emil Niehaus in den Weg von Khiyarov. Der Judoka des 1. Bocklemünder JC musste sich nach lediglich 23 Sekunden geschlagen geben, da ihn das Talent aus Nievenheim mit einer Haltetechnik überwältigen konnte. Im Halbfinale baute sich schließlich Fynn Hunze aus Münster vor ihm auf. Ein Kontrahent, in dem Khiyarov endlich seinen Meister fand. Durch einen Uchi Mata überraschte der Münsteraner den Nievenheimer, somit war der Kampf nach der Hälfte der angesetzten Zeit vorüber. Für den Dormagener Sportler ging es deshalb mit dem kleinen Finale um Platz drei weiter, in dem Julian Wenning, ebenfalls aus Münster, wartete. Erst nachdem die reguläre Kampfzeit abgelaufen war, konnte sich Khiyarov in der Verlängerung im „Golden Score“ durchsetzen und dadurch Platz drei erringen.