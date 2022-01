In der Stadthalle Neuss : Baskische Premiere bei den Tanzwochen

Neuss Die Gruppe „Dantzaz“ aus Errenteria eroberte die Stadthalle bereits im ersten kurzen Teil ihrer Aufführung. Zum Schluss wurde eine menschenverachtende Idee ad absurdum geführt.

Besonders stolz aber sind die Tänzer auf ihre baskische Sprache, eins der rätselhaftesten Idiome Europas. So hat das zweite „z“ in dem Namen der Truppe eine besondere Bedeutung. Es heißt so viel wie: unser Wesen ist der Tanz. Der erste Teil des ursprünglich auf vier Segmente hin geplanten Abends hieß „Esclavos Felices“ (Glückliche Sklaven). Drei Paare, gekleidet in fleischfarbene Kostüme, trafen sich am linken Rand der großen Bühne. Man übte sich in Gelenkigkeit, korrigierte beim Partner die vielleicht durch monotone Arbeit überdehnten Gelenke. Mit der Eroberung der Tanzfläche zeigte sich: hier waren die sonst so gequälten Wesen unter sich, hier konnten sie ausgelassen sein. Eine kratzende Schellackplatte gab den Ton an für die knapp bemessene Freizeit. Man turnte, freute sich an Harlekiniaden, man wollte nichts anderes sein als frech. Bereits mit diesem kurzen ersten Teil hatte „Dantzaz“ die Stadthalle erobert.