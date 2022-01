Philipp van Endert : Jazzgitarrist schickt einen „Moon-Balloon“ auf Reisen

Neuss Mit dem Filmorchester Babelsberg hat Philipp van Endert im vergangenen Jahr sein neues Album aufgenommen. Nun wird es im März veröffentlicht.

Philipp van Endert schickt im März einen Ballon auf Reisen, genauer gesagt einen „Moon-Balloon“. Das klingt verträumt, ein wenig geheimnisvoll, sehnsüchtig und beruhigend: Und tatsächlich findet sich all das in den neuen Aufnahmen des Jazz-Gitarristen wieder. Die hat er nämlich unter dem Titel „Moon-Balloon“ zusammengestellt. In knapp einem Monat soll das Album veröffentlicht werden: Geplant ist, dass es am 4. März auf CD, Vinyl und als Download oder Stream erscheinen wird.