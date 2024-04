Ausstellung am Schloss Reuschenberg Kunstinstallationen reisen von LA nach Neuss

Sie hat eine lange Reise hinter sich: Noch im vergangenen Jahr war die Installation „Sense of Space“ auf der Art Show in Los Angeles zu sehen, nun werden Teile von ihr im 6000 Kilometer entfernten Neuss präsentiert. „Der Transport war ein Kraftakt, wir haben zwei Container für die Lieferung gebraucht“, erzählt Kuratorin Beate Düsterberg von der Kunststiftung „Wurzeln und Flügel.“ Umso mehr freut sie sich nun, die Arbeiten der in Los Angeles lebenden Künstlerin Petra Eiko in den Räumen am Schloss Reuschenberg zeigen zu können.