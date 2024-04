Mit einem kostenfreien Konzert in Neuss Neue Dozentinnen der Musikschule stellen sich vor

Beide stammen aus musikalischen Familien: Schon früh konnte sich Sophia Winhart deshalb für ihr Instrument, die Trompete, regelrecht begeistern. Im Alter von vier Jahren bekam sie ihren ersten Trompetenunterricht und spielte seitdem in verschiedenen Orchestern und Ensembles. Nach ersten Preisen bei Jugend musiziert wurde sie 2013 in die Talentförderklasse der Musikschule Rosenheim aufgenommen und entschied sich, Musik zu studieren. Ihr Bachelorstudium an der Trompete führte sie zunächst an die Hochschule für Musik und Theater nach Rostock, später wechselte sie an die Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf. Anschließend machte sie ihren Master in München.