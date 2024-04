Theatergruppe „poco*mania“ am Marie-Curie-Gymnasium in Neuss Produktion reist zum Landes-Schultheater-Treffen

Neuss · Mit einem Stück über Leistungsdruck in der Schule und psychische Erkrankungen bei Jugendlichen wurde die Theatergruppe „poco*mania“ am Marie-Curie-Gymnasiums nun zum „Landes-Schultheater-Treffen“ eingeladen. Das Thema sorgte in der Abschlussrunde für Diskussionen.

20.04.2024 , 10:00 Uhr

Im ersten Teil gleicht die Bühne einem langen Steg, der durch den Raum läuft. Gemeinsam erzählen die Schülerinnen und Schüler die Geschichte der Jugendlichen Anjoel, der irgendwann alles über den Kopf gewachsen ist. Foto: Stefan Büntig