Nach NS-Raubkunstfall in Neuss „Diese Restitution mehrt unsere große Hoffnung auf Gerechtigkeit“

In ihrer Rede erinnert Uta Husmeier-Schirlitz auch an die Geschichte des Gemäldes: Einst gehörte es dem französischen Rechtsanwalt und Kunstliebhabers Armand Dorville, der wegen seines jüdischen Glaubens 1940 auf sein schloss in der Dordogne flüchtete und dort 1941 krankheitsbedingt starb. Seine Geschwister und ihre Kinder erbten seinen Besitzer, darunter auch die mehr als 500 Werke umfassende Kunstsammlung. Doch in jenen Zeiten, so Husmeier-Schirlitz, gelangten Tausende Kunstwerke aus dem Besitz verfolgter oder deportierter Juden aus Not oder Zwang in den Kunsthandel. Aus Dorvilles Sammlung wurden 400 Werke bei einer Auktion in Nizza versteigert, doch ein Zwangsverwalter beschlagnahmte den Erlös. „Möglicherweise wäre der Familie mit diesem Erlös die Flucht ins Ausland gelungen“, so Husmeier-Schirlitz weiter. Dorville Schwester, zwei Nichten und zwei Großnichten wurden 1944 in Auschwitz ermordet. Den überlebenden Erben wurde der Auktions-Erlös 1948 ausgezahlt.