Akute Einsturzgefahr : Stadt reißt Rest der Brandruine in Schlebusch ab

Stadt reißt Rest der Brandruine in Schlebusch ab

Leverkusen-Schlebusch Fast 17 Jahre nach dem verheerenden Brand ist der vordere Teil der ehemaligen Gaststätte „Alt Schlebusch“ 2020 abgerissen worden. Im hinteren Bereich des Areals steht noch ein Rest. Der ist nun einsturzgefährdet, hat die Stadt festgestellt. Montag beginnt der Abbruch.

Der Zustand der Bauruine „Alt Schlebusch“ in der Schlebuscher Fußgängerzone „hat sich in den letzten Wochen derartig verschlechtert, dass bei einsetzendem Schneefall akute Einsturzgefahr besteht“, meldet die Stadt. Und handelt. Ab Montag sollen die Gebäudereste abgebrochen werden, zum Schutz der nachbarlichen Firmenstandorte. Dazu habe es am vergangenen Mittwoch mit der ausführenden Firma, dem Grundstückseigentümer und seinem Statiker ein Abstimmungsgespräch gegeben, berichtet die städtische Bauaufsicht.