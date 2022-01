Musical in Meerbusch : Spendenkonzert für die Arche Noah

Michaela Danker von der Arche Noah freut sich über die Unterstützung. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Meerbusch Das Ensemble „Seasons of Musical“ zeigt am 23. Januar die Musicalkomödie „Erbe mit Biss“ im Forum Wasserturm. Mit den Spendeneinnahmen soll anteilig die Arche Noah in Büderich unterstützt werden.

(ena) Als die Meerbuscher zu Beginn des Jahres erfahren haben, dass auf dem Gelände der Arche Noah in Büderich eingebrochen wurde und weiterhin große finanzielle Sorgen als Folge der Corona-Pandemie dem engagierten Team zu schaffen machen, gab es viel Zuspruch und auch einige Unterstützung. „Dafür sind wir unglaublich dankbar“, sagt Arche-Chefin Michaela Danker.

Eine kreative Idee, mit der die Jugendfarm und der Streichelzoo unterstützt werden sollen: Demnächst soll es ein Spendenkonzert geben: „Seasons of Musical“ plant am Sonntag, 23. Januar, im Forum Wasserturm in Lank (Rheinstraße 10) die Musicalkomödie „Erbe mit Biss“. Mit den Einnahmen aus diesem reinen Spendenkonzert soll anteilig auch die Arche Noah unterstützt werden.

Mit ihrer Aufführung „Erbe mit Biss“ versprechen die Künstler den Zuschauern einen gesanglich stimmungsvollen Musical-Abend mit schaurig-romantischen Ausschnitten aus etwa „Dracula“, „Rebecca“ und „Tanz der Vampire“. Die selbst entwickelte Musicalkomödie beinhaltet bissige Geheimnisse, mysteriöse Umstände und ein Konzerterlebnis, „das unter die Haut geht“. Die Aufführung beginnt um 18 Uhr, Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr. Weil es ein Spendenkonzert ist, wird kein Eintritt kassiert. Stattdessen bittet das Ensemble am Konzertabend um Spenden.