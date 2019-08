Winzerfest in Lennep : Wein und neues Konzept kommen an

Angelockt von edlen Tropfen genossen mehrere Tausend Besucher das Sommer- und Winzerfest der Lenneper Karnevalsgesellschaft (LKG). Die Neureglung beim Eintritt gefiel Gästen und Winzer gut.

Die Eintrittskarten für das beliebte Weinfest in Lennep waren zwar bereits binnen weniger Stunden ausverkauft gewesen, dennoch drohte über die LKG das nächste Gewitter auszubrechen. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich Besucher und Winzer über die Einführung von Eintrittskarten und die Beschränkung von 2800 Personen pro Veranstaltungstag beschwert. Grund für die Einführung: Die Auflagen der Stadt und steigende Kosten für die Sicherheit. Grund für die Beschwerde: zu wenig Besucherfluktuation auf dem Platz und Flaute in den Kassen der Winzer. Wie würde es sich dieses Jahr verhalten?

An den Eintrittskarten wollte die LKG – auch wegen der positiven Erfahrung mit dem Ordnungsamt – festhalten. Allerdings sollten Besucher in diesem Jahr die Möglichkeit erhalten, nachzurücken. Wer also das Weinfest verließ und das Bändchen am Ausgang abgab, ermöglichte dadurch anderen den Zugang, natürlich ebenfalls nach der Zahlung des Eintritts von drei Euro. Das wurde sogar rege genutzt. Zusätzlich war der Besuch des Festes am Samstag, zwischen 15 und 17 Uhr kostenfrei.