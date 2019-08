Golden Eagle Summerfestival : Heimatspielbühne wird zur Freiluftdisco

Im September wird aus der Heimatspielbühne in Lüttringhausen wieder eine Freiluftdisco. Denn dann lädt der Heimatbund Lüttringhausen zum zweiten Golden Eagle Summerfestival ein. Vom 20. bis zum 22. September soll wieder ein musikalisches Programm für Jung und Alt geboten werden.

Marlies Schwarz, Schatzmeisterin des Bürgervereins, freut sich schon jetzt auf die Musikreise. „Es ist was los im Dorf für alle Generationen“, sagt sie. Gerade auf den Freitagabend sei sie gespannt. Am Auftakttag des Festivals stehen Songs aus den 50er bis 90er Jahre im Fokus. Aus der Tradition des Lüttringhauser Treffs, der 2018 durch das Festival abgelöst wurde, kommen an dem Abend die Gäste zusammen, um in entspannter Atmosphäre zu plaudern und zu feiern. Aus Gründen der Nachhaltigkeit wird es beim Biergarten auf dem Ludwig-Steil-Platz kein Einweggeschirr geben. Auf die Becher wird ein Pfand herhoben.