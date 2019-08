Minister in Remscheid : NRW-Minister Laumann zu Gast bei der Kinderschutzambulanz

Minister in Remscheid

Lügde ist kein Einzelfall. Gerade erst nahmen die Therapeutinnen der Ärztlichen Kinderschutzambulanz Bergisch Land ein dreijähriges Kind in Obhut, das von einem Mann auf einem Campingplatz sexuell missbraucht worden war. „So etwas ist hier leider Alltag“, sagt Birgit Köppe-Gaisendrees, Leiterin der Einrichtung an der Burger Straße.

Die aktuellen Zahlen zur Einschätzung des Kindeswohls, veröffentlicht von der Landesstatistikstelle IT NRW, stützen die Aussage. 400 Verfahren nahm das Remscheider Jugendamt 2018 auf. 2013 waren es noch 181. „Wir haben es mit einer deutlichen Zunahme von sexueller Gewalt in Zusammenhang mit Kinderpornografie zu tun“, sagt Birgit Köppe-Gaisendrees. Aber auch die Fälle von Vernachlässigung nehmen zu. Es gibt Kinder, die von ihren Eltern tagelang allein zurückgelassen werden. „Hier bei uns führt ihr Weg oft direkt zum Kühlschrank“, erzählt Köppe-Gaisendrees. „Weil sie ausgehungert sind.“

Karl-Josef Laumann (CDU), NRW-Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, folgte den Ausführungen der Therapeutin gestern mit großer Aufmerksamkeit. Auf Einladung des Remscheider Landtagsabgeordneten Jens Nettekoven (CDU) war er nach Remscheid gekommen, um sich die Arbeit der Einrichtung anzuschauen. Hintergrund: Im März hatte die CDU-geführte Landesregierung zugesagt, die Ärztliche Kinderschutzambulanz mit zusätzlichen Fördermitteln in Höhe von 30.000 Euro zu unterstützen. Um Geld ging es auch gestern. Mit 400 bis 500 Fällen bekommt es die Kinderschutzambulanz im Jahr zu tun. Ihr Einzugsbereich reicht weit über das bergische Großstadt-Dreieck hinaus von Krefeld im Norden bis Gummersbach im Süden besteht Kontakt zu 60 Jugendämtern. 75 Prozent der Kosten tragen Stadt und Land. Den Rest muss die Einrichtung aus Spenden finanzieren.

Das gelingt. Gestern überreichte Ralf Hesse für die HG Remscheid 400 Euro. Laumann hielt jedoch fest: „Diese Arbeit können wir nicht auf Dauer über Spenden machen.“ Der Minister denkt an eine gesetzliche Regelung. „Wir kümmern uns darum“, versprach er.

Dass es am Engagement nicht mangelt, davon konnte sich der Sozialminister in Remscheid überzeugen. Mit Sana-Geschäftsführerin Svenja Ehlers zeigten nahezu alle Chefärzte des Klinikums ihre Solidarität, die mit Kindern zu tun haben. 8000 Jungen und Mädchen behandeln sie pro Jahr an der Burger Straße. Und oft sind sie es, die als erste mit den Opfern körperlicher oder seelischer Gewalt zu tun bekommen. Die räumliche Nähe – die Kinderschutzambulanz liegt direkt neben dem Klinikum – aber auch das kollegiale Miteinander sorgen für ein engmaschiges Netz. Kein Kind, das Hilfe braucht, soll durch die Maschen gehen.