Ansichtssache : Höchste Zeit für Klarheit beim Thema Neuenkamp

Meinung Nach der Prüfung der Förderfähigkeit muss über die Zukunft der Sportanlage im Südbezirk vom Rat entschieden werden.

In Remscheid existiert seit längerem die Neigung, Themen in Endlos-Schleifen zu diskutieren, ohne dabei einen Schritt voran zu machen.

Eingereiht in diese Themen-Galerie hat sich die Frage, was mit dem Sportplatz an der Neuenkamper Straße geschehen soll, der Heimat des nicht mehr sehr großen, aber sehr rührigen BV 10. Besonders kurios dabei: Der Besitzer der Immobilie, der Remscheider Sportverein, hält sich aus der öffentlichen Diskussion weitgehend raus. Und das, obwohl von seinen Wünschen viel von dem abhängt, was seit einigen Monaten so als Idee auf der Bildfläche erschien.