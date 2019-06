Lenneper Altstadt : Vorverkauf fürs Weinfest beginnt

Lennep Der Eintritt für das Sommer- und Winzerfest der Lenneper Karnevalsgesellschaft vom 2. bis 4. August kostet drei Euro. Die Regelung mit Eintrittskarten hat sich bewährt. Zwölf Winzer kommen mit ihren Erzeugnissen in die Altstadt.

Der Kartenverkauf für das Sommer- und Winzerfest der Lenneper Karnevalsgesellschaft wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Er hat sich nach Angaben von Gunther Brockmann, Vorsitzender der LKG, im vorigen Jahr vollends bewährt. Die 2800 Karten für den Freitag und die 2800 Karten für den Samstag waren innerhalb von zehn Tagen ausverkauft. „Keiner hat sich darüber beschwert, dass er drei Euro Eintritt zahlen muss“, sagte Tobias Riemann, in dessen Restaurant an der Kölner Straße ein Kontingent liegt. Mit der Lösung zeigt sich die LKG zufrieden, denn der Kartenverkauf sichert auch die Basis für den Rosenmontagszug. Wer in der Altstadt ein Glas Wein beim Sommerfest im August trinkt, unterstützt den Karneval im Februar. Zwölf Winzer kommen in diesem Jahr.