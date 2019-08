Navi-Projekt in Remscheid : Daten sollen Lkw besser ans Ziel bringen

Remscheid Remscheid ist seit ein paar Wochen aktiver Teil eines Netzwerkes für „stadtverträgliche LKW-Navigation“.

Knapp zwei Jahre ist es her, dass zwei weiße Ford Fiestas der holländischen Firma Cyclomedia mit 360-Grad-Spezialkameras auf dem Dach ein ganz besonderes Fotoalbum der Stadt erstellten. In vierzehn Tagen vermaßen die Fahrer im Auftrag von Stadt und Stadtwerken 500 Kilometer Straßenraum exakt auf Höhe, Breite und Tiefe. Auch Straßenschilder wurden erfasst.

Der zentrale Zweck dieser Vermessung kommt seit Juni zum Einsatz. Nachdem die Daten in das Navigations-System SEVAS eingespielt wurden, liefern sie LKW-Fahrer auf ihren Navis so genannte Vorrangrouten, auf denen sie in der Werkzeugstadt zum Ziel kommen, ohne dabei Gefahr zu laufen, sich in einer engen Straße festzufahren oder unter einer Brücke stecken zu bleiben. Umgekehrt weisen die mit den SEVAS-Daten bestückten Geräte auch auf die Strecken hin, die für die Brummis verboten sind.